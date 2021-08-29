Илья Ивашко завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Уинстон-Сейлеме
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Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира категории ATP 250, который проходил в Уинстон-Сейлеме (США). В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.
Ивашко четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. Имер подал два эйса, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.
Для 27-летнего Ивашко это первый титул в карьере на турнирах АТР, благодаря которому он поднимется на 53-е место в мировом рейтинге, что является для него наивысшей позицией.
Напомним, что в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме Ивашко победил первую ракетку соревнований испанца Пабло Карреньо-Бусту.
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