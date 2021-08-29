Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Илья Ивашко завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Уинстон-Сейлеме

Илья Ивашко завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Уинстон-Сейлеме
Комментарии

Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира категории ATP 250, который проходил в Уинстон-Сейлеме (США). В решающем матче Ивашко разгромил представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут.

Ивашко четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. Имер подал два эйса, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Для 27-летнего Ивашко это первый титул в карьере на турнирах АТР, благодаря которому он поднимется на 53-е место в мировом рейтинге, что является для него наивысшей позицией.

Напомним, что в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме Ивашко победил первую ракетку соревнований испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Уинстон-Сейлем. Финал
29 августа 2021, воскресенье. 00:15 МСК
Илья Ивашко
63
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Микаэль Имер
90
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021