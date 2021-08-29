Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в Чемпионской гонке WTA, Грачёва — на 16

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в обновлённой версии Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной на сайте WTA, и стала 15-й.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 11-ю позицию. Полуфиналистка турнира WTA-250 в Чикаго (США) Варвара Грачёва стала 89-й в рейтинге, поднявшись на 16 строчек.

Чемпионская гонка WTA от 30 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6281 очко,

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3968,

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 3889,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 3542,

5 (5). Ига Свёнтек (Польша) – 2681,

6 (6). Наоми Осака (Япония) – 2641,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2431,

8 (8). Онс Жабер (Тунис) – 2305,

9 (9). Кори Гауфф (США) –2255,

10 (10). Джессика Пегула (США) – 2102,

11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2089,

… 15 (16). Дарья Касаткина (Россия) – 1961,

… 20 (19). Вероника Кудерметова (Россия) – 1776,

… 34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1134,

… 37 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 1054,

… 57 (59). Вера Звонарёва (Россия) — 651,

… 61 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 629,

… 89 (105). Варвара Грачёва (Россия) – 408,

…92 (90). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398,

93 (91). Светлана Кузнецова (Россия) — 393.