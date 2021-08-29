Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в Чемпионской гонке WTA, Грачёва — на 16

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку в обновлённой версии Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованной на сайте WTA, и стала 15-й.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 11-ю позицию. Полуфиналистка турнира WTA-250 в Чикаго (США) Варвара Грачёва стала 89-й в рейтинге, поднявшись на 16 строчек.
Чемпионская гонка WTA от 30 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 6281 очко,
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) – 3968,
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 3889,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 3542,
5 (5). Ига Свёнтек (Польша) – 2681,
6 (6). Наоми Осака (Япония) – 2641,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 2431,
8 (8). Онс Жабер (Тунис) – 2305,
9 (9). Кори Гауфф (США) –2255,
10 (10). Джессика Пегула (США) – 2102,
11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2089,
… 15 (16). Дарья Касаткина (Россия) – 1961,
… 20 (19). Вероника Кудерметова (Россия) – 1776,
… 34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1134,
… 37 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 1054,
… 57 (59). Вера Звонарёва (Россия) — 651,
… 61 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 629,
… 89 (105). Варвара Грачёва (Россия) – 408,
…92 (90). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398,
93 (91). Светлана Кузнецова (Россия) — 393.
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