Энди Маррей: по ходу своей карьеры Джокович превратился в универсального чемпиона

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британец Энди Маррей высказался о феномене серба Новака Джоковича, который в случае победы на US Open – 2021 соберёт календарный «Большой шлем».
«У Новака всегда было много сильных сторон, и он играл очень надёжно — но я не думаю, что кто-то мог даже предположить, что он выиграет 20 турниров «Большого шлема», будет бороться за календарный «Шлем». Но по ходу своей карьеры Джокович превратился в универсального чемпиона. Он здорово играет на всех покрытиях, у него недооценённая подача, а на приёме он явно лучший в истории. Он невероятно гибкий, потрясающе обороняется в углах. Не скажу, что Роджер и Рафа плохо действуют в защите, но движения Новака – это совсем другое. Он буквально сжимает корт для соперника», — приводит слова Маррея Tennis Head.
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