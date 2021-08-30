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Чесноков: отсутствие звёзд увеличивает шансы российских теннисистов на успех на US Open

Чесноков: отсутствие звёзд увеличивает шансы российских теннисистов на успех на US Open
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Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков рассказал о шансах на успешное выступление на US Open Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

Открытый чемпионат США пропускают испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и победитель прошлогоднего австриец Доминик Тим.

«Думаю, отсутствие таких звёзд увеличивает шансы наших теннисистов на успех. Вообще жалко, что Надаль не будет играть. Что же касается Федерера, то сегодня это не тот Роджер, что раньше. Хотя его имя в любом состоянии швейцарца собирает трибуны битком. Поэтому его отсутствие на US Open тоже вызывает сожаление, хоть Федерер в этом году и сыграл не так много. Тем не менее турнир будет интересным, поскольку есть Джокович и многие другие топовые теннисисты.

Выступления Медведева и Рублёва на североамериканских «Мастерсах» говорят о том, что ребята находятся в очень хорошей форме. Они на этих турнирах проверили себя, своё состояние перед US Open. После Цинциннати у них была неделя отдыха, когда можно было потренироваться, отдохнуть и привести себя в полный порядок. Так что я думаю, и Даниил, и Андрей готовы», — приводят слова Чеснокова «Известия».

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