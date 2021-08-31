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Ястремская проиграла Кербер в первом круге Открытого чемпионата США

Ястремская проиграла Кербер в первом круге Открытого чемпионата США
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США. На старте турнира украинка уступила представительнице Германии Анжелик Кербер со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. За это время Ястремская сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету немки 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В следующем круге Кербер сыграет с ещё одной украинкой Ангелиной Калининой.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $ 57,5 млн. Действующим победителем US Open является японка Наоми Осака, которая в финальном матче 2020 года одержала победу над белорусской Викторией Азаренко.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2021, понедельник. 22:30 МСК
Анжелика Кербер
17
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 3
         
Даяна Ястремская
51
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Комментарии
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