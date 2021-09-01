Арина Соболенко уверенно обыграла Тамару Зиданшек во втором круге US Open — 2021

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала уверенную победу во втором круге Открытого чемпионата США – 2021. Соболенко (2) в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:3, 6:1.
Матч Соболенко — Зиданшек продлился 1 час 1 минуту. Арина 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Зиданшек — 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2 созданных.
В третьем круге Соболенко ждёт встреча с американкой Даниэль Коллинз (26).
Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака. Организаторы соревнований допустят на трибуны 100% зрителей. Отметим, в прошлом, 2020 году US Open прошёл полностью без зрителей из-за пандемии коронавируса.
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