Варвара Грачёва вышла в третий круг US Open, обыграв Паулу Бадосу

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Грачёва нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Грачёва дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Бадоса подала четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

21-летняя Грачёва во второй раз в карьере вышла в третий круг US Open. Ранее такого же результата она добилась в 2020 году, когда дебютировала в основной сетке американского турнира «Большого шлема».

За выход в 1/8 финала Грачёва сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Павлюченковой и словачкой Анной Шмидловой.