Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва вышла в третий круг US Open, обыграв Паулу Бадосу

Варвара Грачёва вышла в третий круг US Open, обыграв Паулу Бадосу
Комментарии

Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Грачёва нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Грачёва дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Бадоса подала четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.

21-летняя Грачёва во второй раз в карьере вышла в третий круг US Open. Ранее такого же результата она добилась в 2020 году, когда дебютировала в основной сетке американского турнира «Большого шлема».

За выход в 1/8 финала Грачёва сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Павлюченковой и словачкой Анной Шмидловой.

US Open (ж). 2-й круг
02 сентября 2021, четверг. 19:05 МСК
Паула Бадоса
26
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Варвара Грачёва
82
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021