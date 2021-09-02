Варвара Грачёва вышла в третий круг US Open, обыграв Паулу Бадосу
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго раунда соревнований Грачёва нанесла поражение испанке Пауле Бадосе со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Грачёва дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Бадоса подала четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла две подачи соперницы.
21-летняя Грачёва во второй раз в карьере вышла в третий круг US Open. Ранее такого же результата она добилась в 2020 году, когда дебютировала в основной сетке американского турнира «Большого шлема».
За выход в 1/8 финала Грачёва сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Павлюченковой и словачкой Анной Шмидловой.
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