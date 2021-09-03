Берреттини: помню, как в детстве подавал корзину мячей и представлял, что счет 4:4, 30:30

Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини после выхода в третий круг US Open рассказал о том, как готовился к напряжённым играм в юности.

«Их было много. Но иногда я вспоминаю, как в детстве у меня была корзина мячей и я просто подавал. Мой тренер до сих пор считает, что подача – мое главное оружие. И я помню, как подавал в первый квадрат и представлял, что счет 4:4, 30:30.

Иногда бывает сложно, когда ты подаешь, а у тебя нет соперника. Ты просто подаешь. Но я хотел быть сосредоточенным, потому что знал, что придет момент, когда это обязательно пригодится.



И сейчас подача даёт мне многое в ключевые моменты напряжённых матчей, потому что ещё в юности я прикладывал к этому много усилий и внимания», — сказал Берреттини на пресс-конференции US Open.

25-летний Берреттини – победитель пяти турниров на уровне ATP, причём два титула он завоевал в текущем сезоне – в Белграде (Сербия) и Лондоне (Великобритания). Также Маттео вышел в финал Уимблдона–2021, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.