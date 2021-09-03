Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини: помню, как в детстве подавал корзину мячей и представлял, что счет 4:4, 30:30

Берреттини: помню, как в детстве подавал корзину мячей и представлял, что счет 4:4, 30:30
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини после выхода в третий круг US Open рассказал о том, как готовился к напряжённым играм в юности.

«Их было много. Но иногда я вспоминаю, как в детстве у меня была корзина мячей и я просто подавал. Мой тренер до сих пор считает, что подача – мое главное оружие. И я помню, как подавал в первый квадрат и представлял, что счет 4:4, 30:30.

Иногда бывает сложно, когда ты подаешь, а у тебя нет соперника. Ты просто подаешь. Но я хотел быть сосредоточенным, потому что знал, что придет момент, когда это обязательно пригодится.

И сейчас подача даёт мне многое в ключевые моменты напряжённых матчей, потому что ещё в юности я прикладывал к этому много усилий и внимания», — сказал Берреттини на пресс-конференции US Open.

25-летний Берреттини – победитель пяти турниров на уровне ATP, причём два титула он завоевал в текущем сезоне – в Белграде (Сербия) и Лондоне (Великобритания). Также Маттео вышел в финал Уимблдона–2021, где уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2021, четверг. 20:45 МСК
Корентен Муте
88
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 2 		6 4 3  
7 7 		4 6 6  
             
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021