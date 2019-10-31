Бывшая девушка Кирьоса помогает Берреттини

Ведущие теннисисты и теннисистки – слишком известные люди, чтобы в эпоху интернета и соцсетей скрывать свою личную жизнь. В большинстве случаев даже если они сами не хотят афишировать отношения, их вычисляют по совместным фотографиям, по просмотру матчей друг друга с трибун и так далее. Посмотрим, какие пары внутри теннисного мира (или с участием кого-то одного из тенниса) образовались недавно, и вспомним некоторые пары, встречающиеся достаточно давно.

Итальянец Маттео Берреттини на прошлой неделе подтвердил, что встречается с представительницей Австралии Айлой Томлянович, которая ранее была девушкой Ника Кирьоса. Слухи об их романе появились летом, когда Айла поужинала вместе с Маттео и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В сентябре её заметили в боксе итальянца на Открытом чемпионате США, а на прошлой неделе Томлянович поддерживала Маттео на турнире в Вене (Австрия).

«То, что Айла здесь со мной, это нечто особенное для меня, ведь у нас не так много возможностей проводить время вместе в ходе сезона. Здесь мы также тренируемся вместе», — рассказал Маттео во время тех соревнований. Для Айлы сезон уже завершён, так что она спокойно могла путешествовать вместе с ним. Правда, если в Вене Берреттини действительно выступил неплохо, дойдя до полуфинала, то на «Мастерсе» в Париже проиграл стартовый матч Жо-Вильфриду Цонге. Это позволило Александру Звереву официально квалифицироваться на Итоговый чемпионат в Лондоне, а судьба путёвки в Лондон самого Маттео теперь находится в руках соперников – прежде всего Гаэля Монфиса, которому достаточно выйти в полуфинал, чтобы опередить его.

Что скрывается за романом Свитолиной и Монфиса? Элина Свитолина призналась, что встречается с Гаэлем Монфисом. Поможет ли это украинке стать первой ракеткой мира?

Кстати, у Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной, которые в середине этого года ненадолго расстались, но затем возобновили отношения, сейчас всё хорошо. Но если во время предыдущего «Мастерса», в Шанхае, украинка могла болеть за француза вживую, то сейчас они находятся в разных частях света и в совершенно разных часовых поясах. Свитолина выступает на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне, где защищает титул (и пока выиграла оба матча в двух сетах), а Монфис, как уже было сказано, в Париже борется за путёвку на Итоговый чемпионат ATP. Зато если Гаэль квалифицируется в Лондон, то туда Элина прилететь точно успеет.

А Ник Кирьос, расставшись с Томлянович, встречается с Анной Калинской – во всяком случае, судя по многочисленным косвенным подтверждениям. Сам Ник ещё в США несколько раз приходил на её матчи и во всеуслышание называл своей любимой теннисисткой. В сентябре он подкарауливал и в шутку пугал Анну, а последним свидетельством стал недавний комментарий подруги Калинской, Анастасии Потаповой, в её «инстаграме». Потапова написала под её фотографией: «Боже, Ник Кирьос, тебе повезло».

«Это моя самая любимая теннисистка». Ник Кирьос положил глаз на Анну Калинскую Известный теннисный скандалист «залайкал» россиянку, а потом и вовсе влюбился.

Видео доступно на «Чемпионате».



Наоми Осака сейчас состоит в отношениях с американским рэпером YBN Cordae. Слухи об этом появлялись в СМИ ещё в апреле нынешнего года после нескольких публикаций теннисистки в социальных сетях. «Очень приятно, что ты есть в моей жизни. Постоянно учусь у тебя и вдохновляюсь тобой. Кроме того, ты всегда очень хорошо умеешь меня развлекать. Люблю тебя, парень», — написала японка под их совместной фотографией.

Аргентинец Гидо Пелья недавно сравнил впечатления от матча со швейцарцем Роджером Федерером с предложением, которое сделал своей девушке Стефани Демнер. «Что сложнее: сделать предложение или сыграть с Федерером? Однозначно предложение. За 10 минут до матча с Роджером понимаешь, что готов играть и что тебя ждёт, а в свадьбе ты не уверен до тех самых пор, пока не сделаешь предложение. Поэтому я бы предпочёл играть с Федерером всю свою жизнь». Кстати, сама Демнер признавалась в любви к Федереру как к теннисисту, так что вряд ли она обиделась на такой комментарий.

Да и предложение Гидо, сделанное летом в Диснейленде, Стефани приняла, так что для него этот «матч» закончился благополучно. Демнер, известная аргентинская модель, явно счастлива с Пельей и говорит, что любит его сильнее с каждым днём. Интересно, что 28-летняя Стефани уже встречалась с аргентинским теннисистом – в 2010-2013 годах она была девушкой Хуан-Мартина дель Потро. Судя по всему, расстались они не очень мирно, потому что Демнер позже позволяла себе нелестные высказывания в его адрес.

Если у Пельи свадьба впереди, то Рафаэль Надаль её уже сыграл. Он официально оформил отношения с Марией Франциской Перелло через 14 лет после того, как они начали встречаться. Теперь все члены «Большой четвёрки» официально женаты – и, кстати, у каждого из них в личной жизни очень давно всё тихо и стабильно. И Роджер Федерер, и Новак Джокович, и Энди Маррей сошлись со своими спутницами жизни много лет назад.