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Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, отдав Андухару семь геймов

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, отдав Андухару семь геймов
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований вторая ракетка мира Медведев уверенно обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:0, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть из 12 брейк-пойнтов. Андухар не подал ни одного эйса, восемь раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга US Open Даниил Медведев – Пабло Андухар.

За выход в четвертьфинал US Open Медведев сыграет с победителем матча третьего круга между австралийцем Алексеем Попыриным и 24-м сеяным британцем Даниэлем Эвансом.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2021, пятница. 20:55 МСК
Пабло Андухар
74
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		4 3    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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