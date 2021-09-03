Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, отдав Андухару семь геймов

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований вторая ракетка мира Медведев уверенно обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:0, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть из 12 брейк-пойнтов. Андухар не подал ни одного эйса, восемь раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча третьего круга US Open Даниил Медведев – Пабло Андухар.

За выход в четвертьфинал US Open Медведев сыграет с победителем матча третьего круга между австралийцем Алексеем Попыриным и 24-м сеяным британцем Даниэлем Эвансом.