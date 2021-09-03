Даниил Медведев навесил испанскому ветерану «баранку» и пробился во 2-ю неделю US Open

Даниил Медведев первым из россиян пробился во вторую неделю US Open – 2021. Он не испытал проблем в матче с Пабло Андухаром и даже навесил испанскому ветерану «баранку».

Что-то невероятное творится на нынешнем US Open – 2021! Впервые в истории ни одна из теннисисток топ-20 посева не потерпела поражение в первых двух кругах турнира «Большого шлема». А вот у мужчин установлен настоящий антирекорд US Open – всего 15 сеяных вышли в 3-й круг. От России в мужском одиночном разряде стартовало 5 теннисистов – Евгений Донской, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Рублёв, Даниил Медведев. Последние четверо вошли в посев, но уже один из них – Карен Хачанов (25) – зачехлил ракетку, причём в первом круге. В итоге в 3-й раунд вышли Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (5) и Аслан Карацев (21). В пятницу за выход в 1/8 финала из наших боролись представители топ-5 нынешнего розыгрыша – Медведев и Рублёв.

Первые два раунда для Даниила Медведева, который в 2019 году на кортах Нью-Йорка дошёл до решающего матча, а в прошлом году до полуфинала, не стали серьёзным испытанием. Ни французу Ришару Гаске, ни немцу Доминику Кёпферу наш теннисист не отдал ни сета. Причём в матче с немцем россиянин позволил себе немного похулиганить и стал показывать на корте настоящие теннисные трюки и чудеса реакции. Видео с одним из таких потрясающих ударов за несколько часов стало вирусным и собрало около 2 млн просмотров.

Медведев остался доволен уровнем своей игры в первых раундах, особенно он рад, что может демонстрировать своё мастерство перед нью-йоркской публикой, которая не была допущена на трибуны в прошлом году: «Это был отличный уровень с моей стороны. Во время матча было несколько напряженных моментов, в которых мне удалось хорошо сыграть. В какой-то момент его уровень немного упал, и я этим воспользовался. Я действительно рад, что закончил менее чем за два часа. Это особенное событие — вернуться к болельщикам в Нью-Йорке. Было жаль, что в прошлом году у нас не было такой поддержки. Я просто пытаюсь быть собой, иногда в плохие моменты, как некоторые люди помнят, а иногда в хорошие».

В соперники по 3-му раунду 25-летнему Медведеву достался испанский ветеран Пабло Андухар, который старше россиянина на 10 лет. До этого момента теннисисты никогда не играли друг с другом, и это обстоятельство показалось Даниилу забавным: «Будет на самом деле интересно, потому что мы ни разу с ним не играли, хотя я уже какое-то время в туре. Мне кажется, не так много соперников осталось, с которыми я не играл, поэтому первый матч с, можно сказать так, новым соперником, хотя мы, естественно, друг друга давно знаем, всегда интересно. Он провёл два тяжёлых матча, обыграл двух крутых игроков, поэтому в любом случае на турнирах «Большого шлема», с кем бы ты ни играл, чем дальше круг, тем обычно тяжелее, скажем так, противостояние. Это совершенно нормально, поэтому, естественно, буду настраиваться на тяжёлый матч. У него в этом году очень много крутых результатов. И Роджера обыгрывал, и Тима, поэтому точно не простой соперник, буду настраиваться и надеюсь показать хороший теннис».

Свой матч с Андухаром россиянин начал так, словно он не замечал соперника на другой стороне корта. У Даниила всё получалось – он просто парил по корту, забивал мячи, доставал всё, что посылал ему соперник, и в итоге навесил испанцу «баранку» — 6:0 за 22 минуты. За весь сет Медведев проиграл всего 5 мячей! Когда же начался второй сет, Пабло просто преобразился, да и зрители стали его неимоверно поддерживать. Каждый успешный удар испанца сопровождался овациями трибун. Пару раз было «ровно», но Андухар не подпустил соперника даже к брейк-пойнтам и вырвал победу на своей подаче в стартовом гейме. Отмечая свой успех, Пабло вскинул руку и потряс указательным пальцем. Зрители снова его поддержали. В итоге в этом сете испанец сумел взять аж 4 гейма на своей подаче – 6:4.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Третий сет начался с непрекращающихся атак Медведева. Он едва не взял стартовый гейм, но соперник отыграл два брейк-пойнта. А следом Даниил уже добился успеха и повёл с брейком – 2:1. В 7-м гейме россиянин снова взял подачу соперника, но сам не смог подать на матч. Андухар вместе со зрителями бурно отпраздновал свой первый брей к в этом поединке, но следом Медведев поставил победную точку уже на приёме – 6:0, 6:4, 6:3.

Так Медведев первым среди россиян пробился во вторую неделю US Open. Любопытно, что на все свои матчи Даниил пока тратит меньше двух часов. С Гаске он играл 1:59, с Кёпфером – 1:50, с Андухаром – 1:58.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В 1/8 финала россиянин сыграет с победителем пары Попырин – Эванс.