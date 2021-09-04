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Осака уступила 73-й ракетке мира в третьем круге US Open

Осака уступила 73-й ракетке мира в третьем круге US Open
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Японская теннисистка Наоми Осака прекратила своё выступление на турнире Открытого чемпионата США.

Соперницей японки в третьем круге турнира была представительница Канады Лейла Фернандес, которая является 73-й ракеткой мира. Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

Следующей соперницей канадки станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая ранее обыграла американку Слоан Стивенс.

Напомним, Осака является победительницей US Open в 2020 году. В финале она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (1:6 6:3 6:3). Наоми Осака стала первой за 25 лет победительницей Открытого чемпионата США, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.

US Open (ж). 3-й круг
04 сентября 2021, суббота. 02:55 МСК
Лейла Фернандес
73
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 2 4
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Комментарии
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