Осака уступила 73-й ракетке мира в третьем круге US Open
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Японская теннисистка Наоми Осака прекратила своё выступление на турнире Открытого чемпионата США.
Соперницей японки в третьем круге турнира была представительница Канады Лейла Фернандес, которая является 73-й ракеткой мира. Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.
Следующей соперницей канадки станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая ранее обыграла американку Слоан Стивенс.
Напомним, Осака является победительницей US Open в 2020 году. В финале она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (1:6 6:3 6:3). Наоми Осака стала первой за 25 лет победительницей Открытого чемпионата США, которая смогла победить после проигранного первого сета в финале.
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