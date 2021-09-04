Мугуруса: Крейчикова взлетела очень быстро, может, только Андрееску такое удавалось

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала предстоящий матч с Барборой Крейчиковой, с которой они встретятся в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Год назад чешская теннисистка не входила в топ-10, а в 2021 году выиграла «Ролан Гаррос» и Олимпийские игры в парном разряде.
«Удивительно, как резко она взлетела. Мы с Барборой дважды встречались, я знаю её игру. Сейчас, после победы на «Большом шлеме», она еще больше уверена в себе. Это видно по её подачам.
Мы совсем недавно играли в Цинциннати, и матч был очень сложным. Сейчас у нас ничья по личным встречам. С нетерпением жду матча. Она одна из самых сильных в туре, однозначно хочу сыграть с ней.
Так быстро росла в рейтинге, может, Андрееску. Но она не внезапно взлетела, хотя и очень быстро.
Бывают игроки, которые начинают хорошо выступать, становятся уверенными в себе и бесстрашными. Особенно поначалу, когда им нечего терять», — сказала Мугуруса на послематчевой пресс-конференции US Open.
- 4 сентября 2021
-
16:55
-
16:45
-
16:40
-
15:34
-
15:01
-
14:42
-
14:38
-
13:31
-
13:17
-
13:15
-
12:54
-
12:22
-
12:08
-
11:59
-
11:56
-
11:43
-
11:04
-
10:51
-
10:48
-
10:13
-
09:48
-
09:15
-
08:22
-
05:23
-
04:16
-
03:10
-
02:03
-
00:31
- 3 сентября 2021
-
23:28
-
23:04
-
22:54
-
22:37
-
22:06
-
21:35
-
21:18