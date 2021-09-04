Мугуруса: Крейчикова взлетела очень быстро, может, только Андрееску такое удавалось

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала предстоящий матч с Барборой Крейчиковой, с которой они встретятся в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Год назад чешская теннисистка не входила в топ-10, а в 2021 году выиграла «Ролан Гаррос» и Олимпийские игры в парном разряде.

«Удивительно, как резко она взлетела. Мы с Барборой дважды встречались, я знаю её игру. Сейчас, после победы на «Большом шлеме», она еще больше уверена в себе. Это видно по её подачам.

Мы совсем недавно играли в Цинциннати, и матч был очень сложным. Сейчас у нас ничья по личным встречам. С нетерпением жду матча. Она одна из самых сильных в туре, однозначно хочу сыграть с ней.

Так быстро росла в рейтинге, может, Андрееску. Но она не внезапно взлетела, хотя и очень быстро.

Бывают игроки, которые начинают хорошо выступать, становятся уверенными в себе и бесстрашными. Особенно поначалу, когда им нечего терять», — сказала Мугуруса на послематчевой пресс-конференции US Open.