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Джокович вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Нисикори

Джокович вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Нисикори
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга Джокович обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

Джокович 15 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал семь из 16 брейк-пойнтов. Нисикори подал шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в четвертьфинал US Open Джокович сыграет с победителем матча между 21-й ракеткой турнира россиянином Асланом Карацевым и американцем Дженсоном Бруксби, получившим уайлд-кард от организаторов.

Джокович трижды выигрывал US Open (в 2011, 2015 и 2018 годах). В 2019 и 2020 годах Новак завершил борьбу за трофей в 1/8 финала. Ранее в 2021 году серб выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

US Open (м). 3-й круг
04 сентября 2021, суббота. 20:55 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 6  
7 7 		3 3 2  
             
Кей Нисикори
56
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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