Джокович вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Нисикори

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга Джокович обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

Джокович 15 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал семь из 16 брейк-пойнтов. Нисикори подал шесть эйсов, трижды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в четвертьфинал US Open Джокович сыграет с победителем матча между 21-й ракеткой турнира россиянином Асланом Карацевым и американцем Дженсоном Бруксби, получившим уайлд-кард от организаторов.

Джокович трижды выигрывал US Open (в 2011, 2015 и 2018 годах). В 2019 и 2020 годах Новак завершил борьбу за трофей в 1/8 финала. Ранее в 2021 году серб выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.