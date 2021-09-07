Берреттини разобрался с немцем Отте и вышел в 1/4 финала турнира US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоялся матч 4-го круга престижного турнира US Open 2021, в котором встречались 28-летний немец Оскар Отте (144-е место рейтинга) и 25-летний представитель Италии Маттео Берреттини.
Встреча завершилась победой итальянца в четырёх сетах – 6:4, 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 25 минут.
На счету Берреттини в этом матче 12 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 5 (80%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 из 2 (50%) по успешным брейк-пойнтам.
В 1/4 финала US Open 2021 Маттео Берреттини встретится с победителем пары Новак Джокович – Дженсон Бруксби.
US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2021, понедельник. 23:30 МСК
144
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|3
|2
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|3
|6
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8
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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