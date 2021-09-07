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Павлюченкова не сумела выйти в 1/4 финала US Open, уступив в двух сетах Плишковой

Павлюченкова не сумела выйти в 1/4 финала US Open, уступив в двух сетах Плишковой
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч 4-го круга престижного турнира US Open 2021 между 29-летней представительницей Чехии Каролиной Плишковой (4-й номер рейтинга) и 30-летней российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (15-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Плишковой в двух сетах – 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут.

На счету Павлюченковой в этом матче 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 2 из 9 (22%) реализованных брейк-пойнтов, в то время как у её оппонентки – 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 из 7 (57%) успешных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала US Open Каролина Плишкова встретится с победительницей пары Мария Саккари (Греция) – Бьянка Андрееску (Канада).

US Open (ж). 4-й круг
07 сентября 2021, вторник. 01:15 МСК
Каролина Плишкова
4
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Анастасия Павлюченкова
15
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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