US Open — 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 6 сентября

На Открытом чемпионате США были сыграны четыре матча 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.



US Open. Мужчины. 1/8 финала. 6 сентября

Александр Зверев (Германия, 4) — Янник Синнер (Италия, 13) — 6:4, 6:4, 7:6 (9:7).

Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Райлли Опелка (США) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3.

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:2.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Дженсон Бруксби (США, WC) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

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В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).