US Open — 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 6 сентября
Поделиться
На Открытом чемпионате США были сыграны четыре матча 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
US Open. Мужчины. 1/8 финала. 6 сентября
Александр Зверев (Германия, 4) — Янник Синнер (Италия, 13) — 6:4, 6:4, 7:6 (9:7).
Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Райлли Опелка (США) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3.
Маттео Берреттини (Италия, 6) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:2.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Дженсон Бруксби (США, WC) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Сетка турнира доступна на «Чемпионате».
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
Комментарии
- 7 сентября 2021
-
08:09
-
05:44
-
02:56
-
02:06
-
00:51
-
00:24
- 6 сентября 2021
-
23:22
-
23:12
-
21:41
-
21:15
-
20:53
-
20:20
-
18:32
-
18:12
-
16:57
-
16:00
-
15:54
-
15:37
-
14:23
-
11:05
-
10:59
-
10:54
-
10:41
-
09:59
-
09:46
-
09:19
-
08:45
-
08:43
-
08:17
-
08:10
-
05:56
-
03:16
-
02:43
-
00:51
-
00:02
Партнерский контент