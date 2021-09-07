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US Open — 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 6 сентября

US Open — 2021: мужчины, турнирная сетка и результаты матчей 6 сентября
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На Открытом чемпионате США были сыграны четыре матча 1/8 финала в мужском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.

US Open. Мужчины. 1/8 финала. 6 сентября
Александр Зверев (Германия, 4) — Янник Синнер (Италия, 13) — 6:4, 6:4, 7:6 (9:7).
Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Райлли Опелка (США) — 6:7 (6:8), 6:4, 6:1, 6:3.
Маттео Берреттини (Италия, 6) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:2.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Дженсон Бруксби (США, WC) — 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

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