Соперник Медведева идёт по стопам Карацева. Какие рекорды уже побил голландский квалифаер

Настоящей сенсацией стало на US Open – 2021 выступление голландского квалифаера Ботика ван де Зандсхулпа, который побил уже не один собственный и турнирный рекорд. Так кто же этот теннисист с трудно произносимой фамилией, который стал соперником россиянина Даниила Медведева по четвертьфиналу? Судя по всему, Ботик идёт по стопам нашего Аслана Карацева.

В начале 2021 года весь теннисный мир заворожённо наблюдал за удивительным прорывом 27-летнего Аслана Карацева на Australian Open. Тогда россиянин впервые, с 10-й попытки, успешно преодолел барьер квалификации на турнире «Большого шлема» и стал в основной сетке обыгрывать одного за другим признанных мастеров ракетки. В итоге Аслан дошёл аж до полуфинала, уступив только лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу. Благодаря потрясающему выступлению в Мельбурне Карацев разом взлетел со 114-го на 42-е место в рейтинге ATP. Кроме того, он за один турнир заработал $ 653 225 призовых. Хотя за всю предыдущую карьеру у него их набралось даже меньше — $ 618 354. И вот сейчас полгода спустя на US Open «выстрелил» теннисист, который теоретически может превзойти достижения и рекорды Карацева.

Ещё пару месяцев назад практически никто из теннисных болельщиков не знал о голландце Ботике ван де Зандсхулпе. Ему сейчас 25 лет, но до уровня турниров «Большого шлема» он добрался только в сезоне-2021. В сентябре 2018 году Ботик был 565-й ракеткой мира, в 2019-м – 340-й, в 2020-м – 176-й. Лишь в 2020-м голландец впервые добрался до квалификации на мэйджорах и обе свои попытки провалил – на Australian Open и «Ролан Гаррос». В 2021 году ван де Зандсхулп впервые сыграл на турнире ATP250, причём довольно успешно. В Мельбурне он обыграл трёх соперников и лишь в 1/4 финала уступил россиянину Карену Хачанову. На Australian Open голландец дебютировал в основной сетке «Шлемов», а на «Ролан Гаррос» сотворил маленькую сенсацию, выбив из турнира чемпиона «Мастерса» в Майами – поляка Хуберта Хуркача. Это была первая победа голландца над игроком топ-20.

Настоящий прорыв для голландца произошёл на US Open. Четвёртый раз подряд Ботик пробился на «Шлеме» через квалификацию в основную сетку. А там он стал творить чудеса. В первом круге голландец отыгрался с 0-2 по сетам и победил в итоге испанца Карлоса Табернера. Во втором раунде ван де Зандсхулп сенсационно выбил из сетки 8-го номера посева Каспера Рууда. Это была вторая победа Ботика над игроком топ-20. Дальше он в четырёх сетах справился с аргентинцем Факундо Багнисом, а следом сотворил ещё одну сенсацию. На сей раз голландец заставил зачехлить ракетку 11-го номера посева Диего Шварцмана из Аргентины. Ботик повёл 2-0 по сетам, Диего отыгрался – 2-2, но в пятой партии голландец просто разгромил именитого соперника – 6:1. Любопытно, что во время своего австралийского прорыва Карацев тоже обыграл Шварцмана, только не в 1/8 финала, а в 3-м круге.

Таким образом, 25-летний ван де Зандсхулп стал всего лишь третьим игроком в истории Открытого чемпионата США, который вышел в четвертьфинал, начав соревнования с квалификации. Также ван де Зандсхулп – первый голландский теннисист, вышедший в четвертьфинал турнира «Большого шлема» за 17 лет. В 2004 году в четвертьфинале Уимблдона играл Сьенг Схалкен. Кроме того, Ботик и Карлос Алькарас стали первыми теннисистами с 1993 года, добравшимися до 1/4 финала на своём дебютном US Open. Тогда это был украинец Андрей Медведев.

В 1/4 финала Ботик впервые встретится с представителем топ-10 – Даниилом Медведевым. Любопытно, что российский теннисист, в отличие от голландца, пока проводит на корте в рамках этого турнира минимальное количество времени. Все 4 матча Медведев завершил менее чем за 2 часа. Суммарно он провёл на корте 7 часов 27 минут. А вот ван де Зандсхулп затратил на 7 матчей с учётом квалификации аж 19:37. Теннисный мир, и в частности, Даниил Медведев, пока только учатся правильно произносить имя голландца. Посмотрите этот забавный сюжет.

Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Благодаря выходу в 1/4 финала US Open Ботик со 117-го места в рейтинге ATP переместится на 62-е, то есть на 55 позиций. А если обыграет Медведева и выйдет в полуфинал, то попадёт в топ-50 (будет примерно 48-м). За всю свою предыдущую карьеру голландец заработал $ 486 174 призовых. Только за выход в 1/4 финала US Open Ботик получит $ 425 000 – это почти столько, сколько за всю предыдущую карьеру. А если пройдёт Медведева – то перекроет этот показатель.