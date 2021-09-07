Даниил Медведев: надеюсь, смогу выступить на этом US Open лучше, чем в последние два раза

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата США – 2021. В четвертьфинальной встрече Медведев (2) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 6:4.

«У меня случился прорыв на турнире «Большого шлема» именно в Нью-Йорке, в 2019-м я дошёл здесь до финала с Рафаэлем Надалем, так что Нью-Йорк уже в моём сердце. Доминик Тим великолепно сыграл со мной в полуфинале прошлого года, надеюсь, в этом году я смогу выступить немного лучше, чем в последние два раза, и сделаю этот последний шаг, который на самом деле является самым сложным», — приводит слова Медведева Tennis Head.

Общий призовой фонд US Open — 2021 составил рекордные $ 57,5 млн. За выход в полуфинал Медведев получит $ 675 тыс. призовых.