Ботик ван де Зандсхулп объяснил поражение от Даниила Медведева в 1/4 финала US Open

Представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале US Open со счётом 3:6, 0:6, 6:4, 5:7.
«Два первых сета прошли очень быстро. Даже слишком быстро. В третьей партии я начал подавать лучше и в целом заиграл сильнее. Думаю, третий и четвёртый сеты я провёл хорошо. Но в последней партии Медведев подавал изумительно. Он заслужил победу.
Когда я играл со Шварцманом, он тоже отходил назад на приёме, но не так далеко, как Медведев. Мне было нелегко в начале матча. Я выполнял хорошие подачи, но этот парень всё доставал. Когда я направлял мячи Даниилу под бэкхенд, он здорово обводил меня», — цитирует ван де Зандсхулпа официальный сайт турнира.
За выход в финал Медведев поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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