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Соболенко рассказала об ожиданиях от матча с 19-летней Фернандес в полуфинале US Open

Соболенко рассказала об ожиданиях от матча с 19-летней Фернандес в полуфинале US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча с 19-летней представительницей Канады Лейлой Фернандес в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Я следила за её матчами. Да, она играет отлично, здорово двигается. Я бы сказала, что ей нечего терять. Она прекрасная теннисистка, которая сражается за каждое очко. Зрители на её стороне, они очень громко поддерживают Лейлу.

Сегодня на тренировке мне даже не нужно было следить за счётом её матча, потому что мы слышали крики зрителей. Это будет интересный поединок, с нетерпением жду его», — приводит слова Соболенко официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Арина победила чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:1, 6:4, а Фернандес одолела украинку Элину Свитолину — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

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