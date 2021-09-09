Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open

В четвертьфинальном матче турнира US Open сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Счёт встречи – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 30 минут.

Соперником Джоковича по полуфиналу станет немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6, 6:3, 6:4. В другом полуфинале открытого чемпионата США сойдутся россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Ранее Медведев ответил на вопрос о возможной встрече с Джоковичем в финале US Open.

«Я не думаю о Джоковиче. Как мы уже увидели, на этом турнире любой может обыграть любого. Если мы с Новаком дойдём до финала, то я буду доволен. Думаю, он тоже порадуется. Он играет в те дни, когда не играю я. Я слежу за его матчами, потому что мне нравится смотреть теннис. Вот и всё», — заявил Медведев.