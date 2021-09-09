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Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open

Джокович обыграл Берреттини и вышел в полуфинал US Open
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В четвертьфинальном матче турнира US Open сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Счёт встречи – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 30 минут.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2021, четверг. 04:05 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6  
7 		2 2 3  
             
Маттео Берреттини
8
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Соперником Джоковича по полуфиналу станет немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6, 6:3, 6:4. В другом полуфинале открытого чемпионата США сойдутся россиянин Даниил Медведев и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Ранее Медведев ответил на вопрос о возможной встрече с Джоковичем в финале US Open.

«Я не думаю о Джоковиче. Как мы уже увидели, на этом турнире любой может обыграть любого. Если мы с Новаком дойдём до финала, то я буду доволен. Думаю, он тоже порадуется. Он играет в те дни, когда не играю я. Я слежу за его матчами, потому что мне нравится смотреть теннис. Вот и всё», — заявил Медведев.

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