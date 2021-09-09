Саккари — о выходе в полуфинал US Open: я хочу посвятить эту победу Греции

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии, четвёртую ракетку мира Каролину Плишкову со счётом 6:4, 6:4.



«Я подавала очень, очень хорошо. Мне сказали, что на подаче я выиграла 22 очка подряд. Это впечатляет. Я очень рада, что справилась со стрессом и своими ожиданиями. Особенно в конце матча, было довольно сложно довести его до победы, но я думаю, что справилась довольно хорошо.

Я думаю, что это большое событие для Греции. У меня не было возможности сказать это на корте, я хочу посвятить эту победу Греции, потому что в прошлом месяце мы много боролись с повреждениями от пожаров. Так что для меня победа за Грецию, гордость и счастье греческого народа, особенно в трудные времена, делает меня ещё более счастливой, потому что вы знаете, как сильно я люблю свою страну.



Я не знаю, какое внимание оказывают мне на родине. Я думаю, что это, вероятно, будет то же самое или даже больше, чем после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». Я никогда не слышала от кого-то плохого комментария. Все люди подходили ко мне с очень милой улыбкой и приятными словами. Я могу только принять это и просто иметь хорошие воспоминания об этих событиях, потому что это не продлится всю мою жизнь. Меня наверняка запомнят, но я не собираюсь быть активным игроком через 10 или 15 лет», — приводит слова Саккари US Open.

Для Саккари полуфинал на US Open станет вторым в сезоне и карьере полуфиналом на турнирах «Большого шлема».