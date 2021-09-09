Новак Джокович — о победе над Берреттини: я провёл три своих лучших сета на US Open-2021

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.
«Я провёл три своих лучших сета на турнире — второй, третий и четвёртый. Я сумел поднять уровень своей игры. После проигрыша партии я просто вышел на другой уровень и оставался на нём до последнего очка. Это воодушевляет и придаёт уверенности перед полуфиналом.
Это была прекрасная битва, как всегда и происходит у нас с Маттео. Он очень мощный игрок. У него одни из лучших первых ударов в туре. Он может выполнять форхенд из любой позиции. У него одна из мощнейших подач в теннисе. Играть с ним сложно. Ему нравится выступать на больших аренах. Он действует энергично и интенсивно. Я рад, что сумел прибавить в последних матчах. Я двигаюсь в правильном направлении», — цитирует Джоковича официальный сайт US Open.
В полуфинале Новак сыграет с немцем Александром Зверевым.
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