Джокович, Медведев и Барти выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович будет претендовать на рекордный шестой титул BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) в следующем месяце, сообщает сайт АТР.

Серб присоединяется к звёздам из топ–4 — россиянину Даниилу Медведеву, греку Стефаносу Циципасу и немцу Александру Звереву, которые выступят на этом турнире, а также к множеству талантливых молодых игроков.



Австралийка Эшли Барти также приедет в Индиан-Уэллс с надеждой завоевать свой первый титул турнира. Конкуренцию ей составят Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Софья Кенин, Барбора Крейчикова и другие.

Оставшиеся места в сетке будут заполнены победителями отборочного турнира, который пройдёт с 4 по 6 октября, и получателями уайлд-кард, которые будут объявлены в ближайшие дни.

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