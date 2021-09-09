Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович, Медведев и Барти выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

Джокович, Медведев и Барти выступят на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович будет претендовать на рекордный шестой титул BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) в следующем месяце, сообщает сайт АТР.

Серб присоединяется к звёздам из топ–4 — россиянину Даниилу Медведеву, греку Стефаносу Циципасу и немцу Александру Звереву, которые выступят на этом турнире, а также к множеству талантливых молодых игроков.

Австралийка Эшли Барти также приедет в Индиан-Уэллс с надеждой завоевать свой первый титул турнира. Конкуренцию ей составят Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Софья Кенин, Барбора Крейчикова и другие.

Оставшиеся места в сетке будут заполнены победителями отборочного турнира, который пройдёт с 4 по 6 октября, и получателями уайлд-кард, которые будут объявлены в ближайшие дни.

Новость по теме
Тим: если кто и может обыграть подряд трёх игроков из топ-10, так это Джокович
Новость по теме
Новак Джокович: Зверев в невероятной форме, как и Медведев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021