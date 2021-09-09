Тим: если кто и может обыграть подряд трёх игроков из топ-10, так это Джокович
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Действующий чемпион US Open австриец Доминик Тим прокомментировал шансы серба Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем», выиграв Открытый чемпионат США.
«У Джоковича самый сложный путь на турнире — Берреттини, Зверев и, возможно, Медведев — из трёх вероятных претендентов на титул. Но если кто-то и может победить, то это Новак Джокович. Мы все знаем, что у него, вероятно, есть шанс века. Он не выпадет снова так быстро, шанс собрать календарный «Большой шлем». Так что он сделает всё, отдаст все силы, чтобы добиться успеха и выиграть ещё два матча. Ему придётся обыграть, вероятно, трёх игроков из топ-10 подряд, что всегда сложно, но, как я уже сказал, если кто и может это сделать, так это он», — приводит слова Тима Tennis World USA.
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