Сын Бруно Суареса первым поздравил отца с выходом в финал US Open. Видео

После окончания полуфинала Открытого чемпионата США в мужском парном разряде на корт выбежал мальчик, сразу же оказавшийся на руках своего отца – бразильского теннисиста Бруно Суареса. Шестилетний Ноа решил лично поздравить отца и его партнёра британца Джейми Маррея с выходом в финал.
«Кому-то не терпится увидеть папу в финале мужского парного разряда», — подписано милое видео в «твиттере» US Open.
Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
39-летний Суарес в четвёртый раз вышел в финал Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. Дважды, в 2016 и 2020 годах, он взял титул. Всего же Суарес — победитель шести турниров «Большого шлема» в парных разрядах (трёх — в мужском парном разряде и трёх — в миксте).
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