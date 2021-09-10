Тренер Медведева отреагировал на слова Даниила о Новаке Джоковиче

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал слова подопечного о том, что он не думает о возможной встрече с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.
«Когда ты концентрируешься на себе, это помогает тебе оставаться в моменте и делать то, что нужно. Лучше делать так, чем размышлять о чём-то бесполезном. Думаю, у Даниила хороший настрой. Он сосредоточен лишь на том, что важно.
Даже если он смотрит матчи Новака или других игроков, то не сравнивают себя с ними. Он будет делать это, только если выиграет свой полуфинал, а Джокович — свой. До этого размышлять о Новаке бессмысленно», — приводит слова Сервара официальный сайт тура.
В полуфинале US Open Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а Джокович — с немцем Александром Зверевым.
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