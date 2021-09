Джокович взял реванш у Зверева за фиаско в Токио и сразится с Медведевым в финале US Open

Серб Новак Джокович в пятисетовой битве сумел взять реванш у Александра Зверева за фиаско на Олимпиаде в Токио. Теперь в воскресном финале US Open первая ракетка мира сразится с Даниилом Медведевым не просто за почётный трофей, а за сезонный «Большой шлем».

Главная интрига нынешнего US Open – сможет ли Новак Джокович собрать такой желанный для него сезонный «Большой шлем». Напомним, что он выиграл уже в 2021 году Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Был шанс ещё завоевать золото Олимпиады, но ему помешал в полуфинале Александр Зверев. Теперь, когда «Золотой шлем» уже не собрать, оставалась возможность собрать полную коллекцию мэйджоров за сезон.

Проблема Джоковича заключалась в том, что на US Open он приехал без игровой практики, поскольку после фиаско на Играх в Токио серб сделал месячный перерыв. И ему приходилось набирать форму по ходу турнира. Поэтому практически каждый соперник, даже находящийся за пределами сотни, отбирал у Новака сет. Впрочем, концовку матча лидер мирового рейтинга проводил мощно. Так было и с японцем Кеем Нисикори, и с американцем Дженсоном Бруксби, и с итальянцем Маттео Берреттини в 1/4 финала.

Сам Джокович высоко оценил свою форму в четвертьфинале с Берреттини: «Я провёл три своих лучших сета на турнире — второй, третий и четвёртый. Я сумел поднять уровень своей игры. После проигрыша партии я просто вышел на другой уровень и оставался на нём до последнего очка. Это воодушевляет и придаёт уверенности перед полуфиналом. Это была прекрасная битва, как всегда и происходит у нас с Маттео. Я рад, что сумел прибавить в последних матчах. Я двигаюсь в правильном направлении».

С Берреттини на US Open результат для Джоковича оказался примерно таким же, как и пару месяцев назад в финале Уимблдона. А вот с Александром Зверевым в полуфинале Новак надеялся сыграть не так, как в Токио. При этом серб отдавал себе отчёт в том, что немец с русскими корнями сейчас находится в потрясающей форме. С учётом золота Олимпиады и титула на «Мастерсе» в Цинциннати Зверев подошёл к матчу за выход в финал US Open с потрясающей серией побед – 16. «Концовка олимпийского турнира получилась очень непростой для меня в эмоциональном плане, — говорит Джокович. – Но до полуфинала я доминировал. В матче со Зверевым я вёл 6:1, 3:2, а он при этом играл отлично. Я показывал великолепный теннис, но затем, к сожалению, моя игра развалилась. Так бывает. Я просто начал немного сомневаться в своих ударах, а Зверев стал здорово читать мою подачу. У него самого невероятная подача, благодаря ей он зарабатывает немало лёгких очков. В итоге он победил уверенно. Он заслужил золотую медаль. После Олимпиады Александр не проиграл ни матча. Он в невероятной форме, как и Медведев. Но матчи здесь проходят в пятисетовом формате. Это турнир «Большого шлема». Да, в последние годы Зверев хорошо выступал на US Open. В прошлом году он был в паре очков от своего первого титула на «Шлемах».

Матч начался в равной борьбе. Соперники чётко контролировали свои подачи и пытались подобраться к чужим. В 7-м гейме первый брейк-пойнт появился у Зверева, но он его не реализовал. Однако при счёте 4:4 немец всё-таки добился брейка, а следом подал на сет – 6:4 за 38 минут. Неудачная концовка первого сета ничуть не смутила Джоковича. Следующую партию он сразу же начал с брейка – 2:0, чётко контролировал свою подачу, а под конец сета взял ещё один чужой гейм – 6:2 за 36 минут.

В третьей партии шансы на брейк поначалу были у Зверева, но он их не использовал в 1-м и 5-м геймах. Казалось дело закончится тай-брейком, но в концовке уже у немца засбоила подача и с третьего сетбола Джокович забрал этот гейм, а с ним и весь сет – 6:4 за 50 минут. Причём один из этих розыгрышей длился аж 53 удара (!). В четвёртой партии уже Александр сразу же сделал брейк, а больше ни у одного из соперников взять чужую подачу так возможности до конца и не появилось – 6:4. Ну а в пятом сете Джокович ушёл в грандиозный отрыв – 5:0. Зверев бросился в погоню, но его хватило только на 2 гейма – победа Новака в пяти партиях – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 за 3 часа 38 минут.

Вот так знаменитый серб справился с непростым соперником, вышел в финал и оказался всего в шаге от заветного сезонного «Большого шлема». Помешать ему теперь может только Даниил Медведев. Вот это будет битва!