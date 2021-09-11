Андрей Рублёв: не лучшее время выбрал, чтобы попасть в Топ–5
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв, который в обновлённом рейтинге АТР впервые станет пятой ракеткой мира, прокомментировал своё достижение.
«Сказалась ли финансово пандемия на теннисной индустрии? Могу сказать за себя. Хотя мне и грех жаловаться, но, похоже, я не лучшее время выбрал, чтобы попасть в Топ–5. Если бы я года два назад так стоял, то заработал бы миллионов на пять больше.
Обойду в рейтинге Тима и Надаля? Ну он же не играет сейчас из–за травмы, так что большого подвига в этом нет. Никаких особенных чувств в связи с этим не испытываю, да и вообще, стараюсь не обращать на такое внимание. Есть вещи, которые намного важнее, которые меня и довели до Топ-10», — приводит слова Рублёва «Советский спорт».
Новость по темеАндрей Рублёв 13 сентября впервые станет пятой ракеткой мира
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
18:26
-
18:07
-
16:38
-
15:07
-
12:11
-
11:34
-
11:15
-
11:08
-
10:09
-
09:53
-
08:53
-
08:41
-
07:07
-
06:42
-
06:26
-
06:17
-
06:09
-
03:26
-
02:24
-
01:40
-
01:24
-
01:12
-
00:55
-
00:49
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:12
- 10 сентября 2021
-
23:53
-
21:52
-
21:06
-
20:34
-
19:00
-
16:51
Партнерский контент