Андрей Рублёв: не лучшее время выбрал, чтобы попасть в Топ–5

Российский теннисист Андрей Рублёв, который в обновлённом рейтинге АТР впервые станет пятой ракеткой мира, прокомментировал своё достижение.

«Сказалась ли финансово пандемия на теннисной индустрии? Могу сказать за себя. Хотя мне и грех жаловаться, но, похоже, я не лучшее время выбрал, чтобы попасть в Топ–5. Если бы я года два назад так стоял, то заработал бы миллионов на пять больше.

Обойду в рейтинге Тима и Надаля? Ну он же не играет сейчас из–за травмы, так что большого подвига в этом нет. Никаких особенных чувств в связи с этим не испытываю, да и вообще, стараюсь не обращать на такое внимание. Есть вещи, которые намного важнее, которые меня и довели до Топ-10», — приводит слова Рублёва «Советский спорт».