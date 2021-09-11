Мария Шарапова объяснила, почему не спешит назначать дату свадьбы

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, почему дата её свадьбы с Александром Гилксом до сих пор не была назначена.

О помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства, было объявлено в декабре 2020 года.

«Думаю, что в сегодняшних условиях так много неопределённостей, поэтому мы ещё не назначили дату. На самом деле мы ещё не обсуждали это, потому что мы хотим, чтобы наши друзья и родственники чувствовали себя комфортно на торжестве», — приводит слова Шараповой People.

Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года, сразу после Открытого чемпионата Австралии и в преддверии начала почти двухлетнего перерыва в спортивном мире из-за пандемии коронавируса.