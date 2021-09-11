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Кравчик и Солсбери выиграли титул в миксте. Для британца это второй трофей на US Open 2021

Кравчик и Солсбери выиграли титул в миксте. Для британца это второй трофей на US Open 2021
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Американская теннисистка Дезире Кравчик и британец Джо Солсбери стали победителями Открытого чемпионата США в миксте. В финальном матче вторые сеяные Кравчик и Солсбери нанесли поражение интернациональной паре Джулиана Олмос (Мексика) и Марсело Аревало (Сальвадор) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Кравчик и Солсбери пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. Олмос и Аревало не подали ни одного эйса, один раз ошиблись на подаче и не использовали пять возможностей взять подачу соперников.

Для Солсбери это уже второй титул на US Open 2021. Ранее он выиграл в мужском парном разряде в паре с американцем Радживом Рамом.

US Open — микст. Финал
11 сентября 2021, суббота. 20:05 МСК
Джулиана Олмос
Мексика
Джулиана Олмос
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Д. Олмос М. Аревало
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Д. Кравчик Д. Солсбери
Комментарии
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