Кравчик и Солсбери выиграли титул в миксте. Для британца это второй трофей на US Open 2021

Американская теннисистка Дезире Кравчик и британец Джо Солсбери стали победителями Открытого чемпионата США в миксте. В финальном матче вторые сеяные Кравчик и Солсбери нанесли поражение интернациональной паре Джулиана Олмос (Мексика) и Марсело Аревало (Сальвадор) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Кравчик и Солсбери пять раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. Олмос и Аревало не подали ни одного эйса, один раз ошиблись на подаче и не использовали пять возможностей взять подачу соперников.

Для Солсбери это уже второй титул на US Open 2021. Ранее он выиграл в мужском парном разряде в паре с американцем Радживом Рамом.