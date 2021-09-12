Дом теннисистки Елены Весниной ограбили. Похитили олимпийские медали и драгоценности

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила об ограблении своего дома.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — приводит слова Весниной ТАСС.

Сообщается, что грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. Веснина с мужем забыла включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления на данный момент не подсчитали.

Теннисистка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении и сообщила, что полиция уже проводит осмотр дома.

Напомним, на минувших Олимпийских играх в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте. Из-за травмы россиянка пропустила Открытый чемпионат США.