Дом теннисистки Елены Весниной ограбили. Похитили олимпийские медали и драгоценности
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Российская теннисистка Елена Веснина сообщила об ограблении своего дома.
«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», — приводит слова Весниной ТАСС.
Сообщается, что грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. Веснина с мужем забыла включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления на данный момент не подсчитали.
Теннисистка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении и сообщила, что полиция уже проводит осмотр дома.
Напомним, на минувших Олимпийских играх в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте. Из-за травмы россиянка пропустила Открытый чемпионат США.
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