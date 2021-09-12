Джек Грилиш отреагировал на победу соотечественницы в финале US Open — 2021

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш отреагировал на победу соотечественницы, 18-летней Эммы Радукану в финале Открытого чемпионата США – 2021.

Напомним, в решающем матче US Open – 2021 Радукану обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема», начав свой путь с квалификации в одиночном разряде. Это первый титул Радукану в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA

«Совершенно невероятно. Вдохновение для всех», — написал Грилиш в своём «твиттере».

За победу на US Open юная британка получит 2 000 рейтинговых очков и $ 2,5 млн призовых.