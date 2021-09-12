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Давыденко рассказал, как надо сыграть Медведеву, чтобы победить Джоковича в финале US Open

Давыденко рассказал, как надо сыграть Медведеву, чтобы победить Джоковича в финале US Open
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Бывшая третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко поделился ожиданиями от финала US Open – 2021, где сразятся серб Новак Джокович (1) и россиянин Даниил Медведев (2). Встреча начнётся в 23:00 мск.

«Дане будет очень непросто победить. В полуфинале я не увидел у него особо чёткой игры. Он играл не так агрессивно, как может. Слишком много играл в центр, мало атаковал. В последних двух матчах против него выступали теннисисты, которые играли коротко, старались сами забивать. Джокович же тягучий, играет по-другому. Очень важным будет физическое состояние обоих.

Дане нужно держать первую подачу, мощно попадать ей. Надо лучше попадать в углы, стараться гонять Новака по задней линии. Если Медведев будет играть в центр, то Джокович к этому привыкнет. Думаю, Новак в этот раз захочет сразу взять первый сет, в отличие от предыдущих матчей. Вряд ли в его планы входит играть с Даней все пять сетов. Захочет решить все вопросы раньше.

Самое интересное — какую тактику выберет Даня с тренером. В последних двух матчах план был в том, чтобы контролировать игру, ждать, пока соперники сами ошибутся. Поэтому очень интересно, что команда Медведева придумает для Новака», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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