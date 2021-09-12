Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Грег Руседски: Джокович выиграет у Медведева в пяти сетах

Грег Руседски: Джокович выиграет у Медведева в пяти сетах
Комментарии

Экс четвёртая ракетка мира, канадский и британский теннисист Грег Руседски дал прогноз на финальный матч US Open между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

«Войдёт ли сегодня Новак Джокович в историю и выиграет календарный шлем или Медведев выиграет свой первый мэйджор? Я считаю, что Новак выиграет в 5 сетах. А что думаете вы?» — написал Руседски в своём «твиттере».

Для 25-летнего Медведева этот финал станет третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.

34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

Новость по теме
Джокович рассказал, чем Медведев отличается от других теннисистов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021