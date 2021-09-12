Грег Руседски: Джокович выиграет у Медведева в пяти сетах

Экс четвёртая ракетка мира, канадский и британский теннисист Грег Руседски дал прогноз на финальный матч US Open между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

«Войдёт ли сегодня Новак Джокович в историю и выиграет календарный шлем или Медведев выиграет свой первый мэйджор? Я считаю, что Новак выиграет в 5 сетах. А что думаете вы?» — написал Руседски в своём «твиттере».

Для 25-летнего Медведева этот финал станет третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.



34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.