Губерниев о победе Медведева: публика была ангажирована, но теперь у нас есть ДаниловГрад

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о победе 25-летнего российского теннисиста Даниила Медведева в финале престижного турнира US Open — 2021 над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).
«Историческая победа! Публика была ангажирована. Даже было видно, глядя на физиономию. Великая победа. Новак — молодец, сказал прекрасные слова, слёзы у него на глазах. Теперь у нас есть в России ДаниловГрад. Это огромная победа российского спорта. Даня — большой молодец. Новак знал, что на кону история, поэтому волновался. А Медведев был безупречен. Солнцем полна голова — мы чемпионы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.
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