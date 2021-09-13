Даниил Медведев получил чек на $ 2,5 млн за победу на US Open

Даниил Медведев получил чек на $ 2,5 млн после победы в финальном матче US Open. Напомним, соперником 25-летнего россиянина был серб Новак Джокович, а сама встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Мне открыть его?», — спросил Медведев после того, как получил чек.

Отметим, что за весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.



Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.