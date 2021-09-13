Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев отреагировал на слёзы Новака Джоковича в финале US Open — 2021

Даниил Медведев отреагировал на слёзы Новака Джоковича в финале US Open — 2021
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слёзы серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. В поединке за титул уроженец Москвы обыграл двадцатикратного чемпиона турниров «Большого шлема» со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Джокович в 2021 году выиграл три мэйджора из четырёх.

«Новак рыдал? Старался не смотреть на экран и соперника. После матча видел фотки, в этом плане жёстко то, что он плакал, но всё равно играл за каждый мяч», — приводит слова Медведева сайт «Матч ТВ».

Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.

Новость по теме
Даниил Медведев опубликовал пост после победы на US Open, пресс-служба ATP отреагировала
Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема» Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021