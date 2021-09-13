Даниил Медведев отреагировал на слёзы Новака Джоковича в финале US Open — 2021

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слёзы серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. В поединке за титул уроженец Москвы обыграл двадцатикратного чемпиона турниров «Большого шлема» со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Джокович в 2021 году выиграл три мэйджора из четырёх.
«Новак рыдал? Старался не смотреть на экран и соперника. После матча видел фотки, в этом плане жёстко то, что он плакал, но всё равно играл за каждый мяч», — приводит слова Медведева сайт «Матч ТВ».
Медведев стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4. Для Даниила это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал.
- 13 сентября 2021
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