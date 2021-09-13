Анастасия Потапова проиграла Ализе Корне в первом круге турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Люксембурге, который продлится до 20 сентября.

В матче первого круга Потапова потерпела поражение от француженки Ализе Корне (8) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Потапова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету Корне — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде Корне сыграет с победительницей матча Варвара Грачёва (Россия) – Мэнди Минелла (Люксембург).

Призовой фонд турнира в Люксембурге составил $ 235,238. Его действующей победительницей является представительница Латвии Елена Остапенко.