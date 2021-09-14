Даниил Медведев оценил шансы нынешней сборной России на победу в Кубке Дэвиса

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира Даниил Медведев оценил шансы сборной России на победу в Кубке Дэвиса, финальная часть которого пройдёт с 25 ноября по 5 декабря.

«Из самых реальных целей сейчас – Кубок Дэвиса. У нас, не побоюсь сказать, лучшая команда в мире на данный момент, четыре игрока в топ-30. Ни у кого такого нет, при этом мы можем играть теперь и пару. Не всегда это получается, но способны. Плюс, на ATP Cup мы показали, что из-за одиночек нам может и не понадобиться играть пару», — сказал Медведев на онлайн-пресс-конференции, организованной ФТР для представителей российских СМИ.

Напомним, в 2019 году россияне дошли до полуфинала Кубка Дэвиса, где уступили сборной Канады. Как полуфиналисты они автоматически получили путёвку в финальный этап турнира 2021 года.

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