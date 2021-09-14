Тим назвал победу Радукану одним из величайших достижений в истории женского спорта

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на победу 18-летней британки Эммы Радукану на US Open — 2021. В финале Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

«Я считаю это одним из величайших достижений в истории женского спорта. Она прошла невероятный путь, если посмотреть на её статистику. Радукану не проиграла ни одного сета за весь турнир. Она вышла в основную сетку из квалификации и даже не провела ни одного тай-брейка», — приводит слова Тима Tennis Head.

Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.