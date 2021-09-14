Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер назвал женщину, которая навсегда изменила мир тенниса

Роджер Федерер назвал женщину, которая навсегда изменила мир тенниса
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер назвал имя женщины, которая, по его мнению, навсегда изменила теннис.

«Одна женщина навсегда изменила мир тенниса. Конечно, я говорю о Мартине Навратиловой и её игре у сетки. В те времена женский и мужской туры были очень похожи. Посмотрите на Гильермо Виласа и Бьорна Борга, на их розыгрыши. Они туда – сюда носились по корту. Или, к примеру, на Крис Эверт. А потом появляется Навратилова и на каждом мяче бежит к сетке. И все удивлённо говорят: «Ого, это работает», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Напомним, чешка Мартина Навратилова – бывшая первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Мартина Навратилова. Величайшая из великих Мартина Навратилова. Величайшая из великих
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021