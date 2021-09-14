Роджер Федерер назвал женщину, которая навсегда изменила мир тенниса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер назвал имя женщины, которая, по его мнению, навсегда изменила теннис.

«Одна женщина навсегда изменила мир тенниса. Конечно, я говорю о Мартине Навратиловой и её игре у сетки. В те времена женский и мужской туры были очень похожи. Посмотрите на Гильермо Виласа и Бьорна Борга, на их розыгрыши. Они туда – сюда носились по корту. Или, к примеру, на Крис Эверт. А потом появляется Навратилова и на каждом мяче бежит к сетке. И все удивлённо говорят: «Ого, это работает», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Напомним, чешка Мартина Навратилова – бывшая первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.