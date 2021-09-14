Роджер Федерер назвал женщину, которая навсегда изменила мир тенниса
Поделиться
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер назвал имя женщины, которая, по его мнению, навсегда изменила теннис.
«Одна женщина навсегда изменила мир тенниса. Конечно, я говорю о Мартине Навратиловой и её игре у сетки. В те времена женский и мужской туры были очень похожи. Посмотрите на Гильермо Виласа и Бьорна Борга, на их розыгрыши. Они туда – сюда носились по корту. Или, к примеру, на Крис Эверт. А потом появляется Навратилова и на каждом мяче бежит к сетке. И все удивлённо говорят: «Ого, это работает», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Напомним, чешка Мартина Навратилова – бывшая первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
Комментарии
- 14 сентября 2021
-
18:26
-
18:10
-
17:31
-
16:31
-
15:36
-
14:28
-
14:16
-
13:43
-
12:14
-
11:51
-
11:09
-
10:24
-
09:19
-
09:05
-
08:34
-
07:17
-
06:56
-
02:52
-
00:57
-
00:48
-
00:36
- 13 сентября 2021
-
22:37
-
22:24
-
22:16
-
20:54
-
20:47
-
20:07
-
19:01
-
17:59
-
17:44
-
17:32
-
16:49
-
15:51
-
15:46
-
15:42
Партнерский контент