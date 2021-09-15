Теннис Сандгрен отреагировал на дисквалификацию за попадание мячом в судью

Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал инцидент со своей дисквалификацией на челленджере в Кэри. В первом круге он встречался с соотечественником Кристофером Юбэнксом. Встреча продолжалась всего 15 минут. Соперники провели лишь один полный гейм, который выиграл Сандгрен.

«Сегодня болбой своим броском попал мне по яйцам. Я отбросил мяч в стену, и он попал судье в зад. В результате меня дисквалифицировали. А как проходит ваш вечер?» — написал Сандгрен в своём «твиттере».

В прошлом году за попадание мячом в судью на Открытом чемпионате США был дисквалифицирован серб Новак Джокович. В матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена.