Теннис Сандгрен отреагировал на дисквалификацию за попадание мячом в судью
Поделиться
Американский теннисист Теннис Сандгрен прокомментировал инцидент со своей дисквалификацией на челленджере в Кэри. В первом круге он встречался с соотечественником Кристофером Юбэнксом. Встреча продолжалась всего 15 минут. Соперники провели лишь один полный гейм, который выиграл Сандгрен.
«Сегодня болбой своим броском попал мне по яйцам. Я отбросил мяч в стену, и он попал судье в зад. В результате меня дисквалифицировали. А как проходит ваш вечер?» — написал Сандгрен в своём «твиттере».
В прошлом году за попадание мячом в судью на Открытом чемпионате США был дисквалифицирован серб Новак Джокович. В матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена.
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
09:58
-
09:33
-
09:04
-
08:34
-
00:54
- 14 сентября 2021
-
22:36
-
22:30
-
20:54
-
20:39
-
20:31
-
19:56
-
19:33
-
18:26
-
18:10
-
17:31
-
16:31
-
15:36
-
14:28
-
14:16
-
13:43
-
12:14
-
11:51
-
11:09
-
10:24
-
09:19
-
09:05
-
08:34
-
07:17
-
06:56
-
02:52
-
00:57
-
00:48
-
00:36
- 13 сентября 2021
-
22:37
-
22:24
Партнерский контент