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Болбой бросил мяч Сандгрену в пах, Теннис от злости попал в судью и был дисквалифицирован

Болбой бросил мяч Сандгрену в пах, Теннис от злости попал в судью и был дисквалифицирован
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Американский теннисист Теннис Сандгрен был дисквалифицирован в матче стартового раунда челленджера в Кэри (США) за попадание мячом в линейного судью, сообщает 7news. Сандгрен встречался с соотечественником Кристофером Юбэнксом.

При счёте 1:0 в первом сете болбой бросил мяч Теннису и попал ему в пах. Сандгрен разозлился и бросил мяч в направлении стены, попав в линейного судью. Тенниса сразу же дисквалифицировали спустя всего 15 минут игры.

В прошлом году за попадание мячом в судью на Открытом чемпионате США был дисквалифицирован серб Новак Джокович. В матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой он отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена.

30-летний Сандгрен за карьеру выиграл один турнир ATP — в Окленде в 2019 году.

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