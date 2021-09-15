Макинрою припомнили слова об Эмме Радукану на Уимблдоне. Джон ответил

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой прокомментировал свои слова о британке Эмме Радукану, сказанные на Уимблдоне-2021. Радукану снялась с матча 1/8 финала Уимблдона с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович при счёте 4:6, 0:3. После игры Макинрой сравнил этот эпизод с ситуацией с японкой Наоми Осакой, снявшейся с «Ролан Гаррос» по причинам психологического характера. Джон также отметил, что Радукану стоит извлечь урок из случившегося, и призвал больше ценить игроков, которые не обращают внимания на давление.

18-летняя Эмма на минувшей неделе стала победительницей US Open. В интервью CNN Джону припомнили слова о Радукану.

«Я имел в виду именно то, что и сказал. Я пытался говорить с точки зрения собственного опыта, когда сам впервые играл на Уимблдоне в 18 лет. Ты ощущаешь огромное давление от ожиданий других людей. Я думал, что поддержал её своими словами. Но вы знаете английские газеты. Иногда они делают из мухи слона.

Не думаю, что выступить на US Open можно было лучше, чем удалось ей. Это просто безумие, что ей удалось так сыграть», — сказал Макинрой.