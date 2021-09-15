Сегодня состоится свадьба Симоны Халеп c румынским миллионером

Сегодня, 15 сентября, в Мамае (Румыния) состоится свадьба двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп и бизнесмена Тони Юруца, сообщает Romania Journal.

На церемонии ожидается около 300 гостей, среди которых будут спортсмены, бизнесмены, политики и деятели шоу-бизнеса. Гостям не разрешили взять на торжество мобильные телефоны. Источник утверждает, что приглашение на свадьбу также получил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Фото пары доступно в «твиттере» Libertatea

42-летний Тони Юруц является миллионером. Он уже дважды был женат. С Симоной он обручился в июне.

В октябре 2019 года сообщалось, что отец Симоны Халеп дал согласие на бракосочетание, но попросил не торопить события, чтобы не помешать карьере дочери.