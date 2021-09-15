Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В матче второго круга она проиграла представительнице Дании Кларе Таусон.
Для победы Таусон потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:1) в пользу датчанки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.
Александрова выполнила семь эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Таусон один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и использовала 2 из 12 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Таусон сразится с Гретье Миннен из Бельгии, представительницей Китая Чжан Шуай или чешкой Мари Боузковой.
Люксембург. 2-й круг
15 сентября 2021, среда. 13:10 МСК
70
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 1
33
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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