Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Люксембурге. В матче второго круга она проиграла представительнице Дании Кларе Таусон.



Для победы Таусон потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:1) в пользу датчанки. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.



Александрова выполнила семь эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница Таусон один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и использовала 2 из 12 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Таусон сразится с Гретье Миннен из Бельгии, представительницей Китая Чжан Шуай или чешкой Мари Боузковой.

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