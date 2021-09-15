Серена Уильямс: в грации Байлз есть поэзия. Симона устанавливает новые стандарты красоты

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс высказалась о личности соотечественницы спортивной гимнастки Симоны Байлз. Ранее она возглавила список самых влиятельных людей по версии издания Time в категории «Титаны».

«В её грации есть какая-то поэзия. Симоне всего 24 года, а она уже стала самой титулованной гимнасткой в истории США.

Даже сейчас, когда Байлз не принимает участия в турнирах, она остаётся идеалом скромности и уверенности. 32 медали! Это уникальное достижение. То, что она из себя представляет, отражает безграничный потенциал чернокожей женщины. Если бы это было возможно, я бы равнялась на неё в своей молодости, когда пыталась добиться своих целей.

Симона использует свой голос как платформу, рассказывая о своём пути к принятию себя, любви к себе, она мудра не по годам. Отстаивая свою правду и защищая своё психическое здоровье, она устанавливает новые стандарты красоты, женской силы и стойкости, ломая устоявшиеся стереотипы. Симона – яркий пример того, как выглядит успех, когда ты безразлично относишься к тому, что думает о тебе мир», — цитирует Серену Time.

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