Эмма Радукану: у меня очень высокие стандарты и ожидания от себя

Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о ценностях, которые привили ей родители.
«Мои родители научили меня, будучи очень критичными людьми, тому, что у меня очень высокие ожидания от себя и высокие стандарты. Я думаю, что в целом это хорошо, но иногда это может быть и вредно, потому что вы так многого ждёте от себя и хотите быть совершенным, но быть совершенным невозможно. Поэтому я думаю, что мне просто нужно расслабиться, чтобы улучшить себя.
Но я думаю, что эти стандарты и трудовая этика, которые они привили мне из своего собственного опыта, определённо помогли, потому что я действительно выкладываюсь по максимуму каждый раз, когда выхожу на корт. Каждый день я пытаюсь максимально использовать то, что у меня есть, и максимально раскрыть свой потенциал», — приводит слова Радукану WTA.
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